Ученые подняли тревогу из-за нового вида загрязнения

Уровень загрязнения микропластиком и нанопластиком в мире быстро растёт. Эти мельчайшие частицы появляются при распаде пластиковых отходов на суше, в воде и в воздухе, и представляют опасность для здоровья людей, животных и окружающей среды в целом.

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До 90% всего производимого пластика не перерабатывается, а половина мирового объёма была произведена после 2000 года. При нынешних темпах объём пластика удвоится к 2050 году, и большая его часть — одноразовая. Что ещё хуже.

Мелани Макгрегор из Университета Флиндерса вместе с коллегами подготовила научное заявление для ООН, в котором призывает к принятию жёстких международных мер по контролю за пластиком. Это заявление будет рассмотрено в августе 2025 года на переговорах ООН в Женеве. Тогда планируется разработать обязательный международный договор по борьбе с пластиковым загрязнением.

Учёные призывают контролировать утечку химических веществ и микропластика, которая происходит на всех этапах «жизни» пластика — от производства до утилизации. Особенно это касается использования микропластика в красках, косметике, тканях, автомобильных шинах и сельском хозяйстве.