Стало известно, сколько миллионов рублей зарабатывают айтишники в Apple

Apple, стремясь конкурировать с ведущими технологическими компаниями в сфере ИИ, привлекает талантливых разработчиков высокими зарплатами. Об этом сообщает Business Insider (BI).

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На фоне стремительного роста конкуренции в сфере искусственного интеллекта среди крупнейших технологических компаний, Apple сталкивается с утечкой кадров и вынуждена наращивать усилия по удержанию специалистов. Только за последний месяц четверо ведущих исследователей Apple в области ИИ перешли в Meta (признана в России экстремистской и запрещена), что стало очередным сигналом обостряющейся «войны за таланты».

В ответ на отток кадров Apple повысила компенсации для сотрудников подразделения Apple Foundation Models (AFM), занимающегося разработкой ИИ-моделей. Компания также расширяет набор специалистов: на сегодняшний день открыты сотни вакансий, связанных с машинным обучением и ИИ.

Apple остается привлекательным работодателем для разработчиков: компания предлагает не только конкурентную зарплату, но и разнообразные бонусы — от акций до скидок на продукцию. Так, специалист по машинному обучению может зарабатывать до $329 тыс. в год, инженер-программист — $378 тыс., дизайнер пользовательских интерфейсов — $468 тыс., дата-сайентист — $322 тыс., а дата-инженер — $234 тыс.

Отмечается, что эта сумма не учитывает дополнительные выплаты и премии в виде акций, что может значительно увеличить совокупный доход сотрудников компании. С полным списком зарплат в Apple можно ознакомиться в материале BI.