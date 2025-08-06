Юбилей Windows 10: лучшие и худшие решения Microsoft

Windows 10 отметила свой 10-летний юбилей, но по-прежнему остается очень популярной операционной системой — и не важно, что совсем скоро Microsoft перестанет ее поддерживать. В честь знаменательной даты портал techradar.com рассказал о лучших и худших идеях Windows 10.

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Лучшие находки Windows 10

Windows 10 была апгрейдом из категории тех, что расставляют по дому новую мебель, но не переизобретают его дизайн заново. Платформа ощущалась знакомой, однако ей хватало новых идей. Некоторые из них дожили до Windows 11.

Так, Microsoft наконец решила отказаться от ненавистного Internet Explorer в пользу Microsoft Edge. Хотя новый браузер по-прежнему отстает от своих ближайших конкурентов по рынку, Safari и Chrome, даже несмотря на то, что он построен на том же движке Chromium.

В Windows 10 также появилась Windows Hello — биометрическая система безопасности, которую многие ПК поддерживали не полностью. Идентификация лица полагалась на трехмерное сканирование, использовавшее стандартные и инфракрасные камеры. Даже ноутбуки Surface Pro от самой Microsoft не могли целиком интегрировать функции Windows Hello. Но у системы был и большой плюс: ее было практически невозможно обдурить.

Операционная система получила и другие удобные мелочи, вроде центра уведомлений, который заменил аналогичную функцию Windows 8, и приложение Xbox, которое привнесло консольный менеджмент профиля и другие игровые функции.

Как и большинство лучших обновлений для платформ, Windows 10 не стала ломать то, что и так прекрасно работало. А именно, меню принтера, диспетчер устройств, проводник, механику папок и корзину. Кто-то может сказать, что Microsoft просто боялась проводить более глубокие реформы; в конце концов, реестр остался неизменным. Но здесь стоит помнить, что Windows по-прежнему является самой популярной платформой в мире. Фундаментальны изменения в ядре операционной системы рискуют сломать Windows для миллионов пользователей и, возможно, сделать часть ПК несовместимой. Microsoft, очевидно, решила не идти на такие риски.

Худшие находки Windows 10

К сожалению, Windows 10 также сохранила странности и атавизмы Windows 8, вроде системы Continuum, которая трансформировала Windows в интерфейс для тачскринов — специально для планшетов, вроде Surface Pro. Никто не пользовался ими без клавиатуры, но Microsoft позиционировала устройство как гибридное. Компания думала, что Surface Pro сможет составить конкуренцию одновременно и iPad, и MacBook Air… Но в итоге они стали аналогами обычным ноутбукам. Никто не скорбит по потере этой функции на Windows 11.

Наиболее амбициозной идеей Windows 10 была Кортана — ИИ-ассистент. Microsoft взяла имя и смоделировала цифровой голос по образу и подобию компаньона Мастера Чифа из серии игр Halo. На Windows 10 кнопка вызова Кортаны была размещена прямо рядом с меню «Пуск», по сути заменив привычный поиск. С ассистентом можно было общаться голосом и просить его заняться теми или иными системными задачами. Кортана даже немного могла поддерживать разговор, и это задолго до появления ChatGPT, Copilot или Gemini.

Что не так с Windows 11

Windows 11, вышедшая примерно через шесть лет после 10, во многом получилась лучше предшественницы. Она привнесла радикальный редизайн платформы: противоречивую центрированную панель задач, новые иконки стандартных приложений, глубокая интеграция ИИ Copilot. Но Microsoft настояла на поддержке TPM 2.0, прекрасно зная, что у подавляющего большинства систем нет этого чипа. В каком-то смысле, это полная противоположность подхода, которым корпорация славилась раньше — поддержка всего и вся, чтобы угодить всем. Конечно, улучшенная безопасность платформы — это хорошо, но в таком случае Microsoft стоило уведомить своих пользователей заранее, а также работать совместно с производителями железа.