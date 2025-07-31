Геолог объяснил, почему цунами на Камчатке оказалось слабее ожидаемого

Землетрясение у восточного берега Камчатки 30 июля 2025 года вызвало цунами, волны которого докатились до Гавайев и побережья материковой части США. Магнитуда землетрясения достигала 8,8, что делает его одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

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Страны по всему Тихому океану, включая Восточную Азию, Северную и Южную Америку, объявили тревогу, а в некоторых случаях приказали эвакуироваться в ожидании разрушительного цунами. В прибрежных городах Камчатки, близ эпицентра, высота волн достигала четырех метров, что, по-видимому, привело к серьезным разрушениям в некоторых районах.

Однако в других местах, включая Японию, которая гораздо ближе к Камчатке, чем большинство тихоокеанских стран, волны оказались меньше ожидаемых. Многие предупреждения были отменены или смягчены, а ущерб оказался относительно небольшим. Учитывая силу землетрясения, цунами могло бы быть гораздо масштабнее. Геолог Алан Дайкс из Кингстонского университета объяснил в The Conversation, почему обошлось без катастрофических последствий.

Как возникают цунами

Землетрясение было вызвано движением Тихоокеанской тектонической плиты — одной из крупнейших частей земной коры. Она перемещается на северо-запад, сталкиваясь с частью Североамериканской плиты, которая простирается на запад в сторону России, и погружается под Камчатский полуостров.

По данным Геологической службы США, средняя скорость схождения плит составляет около 80 мм в год. Это один из самых высоких показателей относительного движения на границе плит.

Движение плавное и не очень быстрое — но в процессе субдукции в породах накапливаются напряжения, которые высвобождаются скачкообразно. При этом происходит резкое смещение на несколько метров на сравнительно больших участках контакта между двумя плитами — в случае землетрясения на Камчатке площадью около 400 км в длину и 150 км в ширину.

При этом верхняя плита поднимается, а «подныривающая» под нее нижняя проваливается. Либо, как в случае с землетрясением у Суматры в 2004 году, внешний край верхней плиты может сначала опуститься, а затем резко подняться на несколько метров.

Именно эти резкие перепады высоты морского дна порождают цунами. Например, если дно поднимется всего на метр на участке 200×100 км при глубине воды 1 км, объем вытесненной воды будет эквивалентен 17,5 миллионам заполненных до крыши стадионов «Уэмбли».

Этот «всплеск» распространяется во всех направлениях, взаимодействуя с обычными ветровыми волнами, приливами и рельефом дна, формируя серию волн цунами. В открытом океане эти волны почти незаметны и безопасны для судоходства.

Как рельеф дна влияет на волны

Цунами движется по глубокому океану со скоростью до 700 км/ч, поэтому волны могут достичь любого побережья Тихого океана в течение 24 часов. Однако часть их энергии рассеивается по пути, поэтому на самых удаленных от эпицентра берегах угроза обычно меньше.

Опасность возникает на мелководье. Волны там замедляются и вырастают в высоту, создавая мощный накат воды, выходящий далеко за пределы обычной береговой линии.

Камчатское землетрясение произошло глубже (20,7 км), чем землетрясения у Суматры в 2004 году и в Японии в 2011-м. Это привело к меньшему вертикальному смещению дна, которое к тому же было не таким резким. Именно поэтому цунами оказалось слабее, чем можно было бы ожидать от столь мощных подземных толчков.