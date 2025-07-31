В России рекордно подешевел самый последний iPhone

В России рекордно снизилась стоимость компактного iPhone 16e, который теперь можно купить дешевле 45 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

За полгода с начала продаж iPhone 16e подешевел в России почти на 40%. Так, если изначально в феврале за него просили от 77 тыс. руб., а в начале лета от 45 тыс. руб., то сейчас смартфон предлагается уже за 40 тыс. руб. и выше.

Примечательно, что даже в США смартфон стоит дороже — от $599 (около 49 тыс. руб.) без учета налогов.

Вышедший в феврале iPhone 16e получил дизайн iPhone 14 и современное «железо». Так, гаджет получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц и устаревшим вырезом-«челкой» вместо современного Dynamic Island, мощный процессор от iPhone 16 — Apple A18, одну тыльную камеру с разрешением 48 Мп, 12-мегапиксельную селфи-камеру, Face ID, USB-C, кнопку действия и поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. Ключевой особенностью смартфона стало то, что это на данный момент единственное устройство с фирменным модемом Apple C1.