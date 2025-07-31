Ученые предупредили о возможном апокалипсисе из-за цунами

Сильные землетрясения и цунами способны активизировать «огненное кольцо» в Тихом океане, что может привести к глобальной катастрофе. Об этом рассказал Daily Mail геолог из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Манга, передает aif.ru.

По словам специалиста, вулканы в вулканических дугах, такие как в Чили, Каскады в США, Японии, Индонезии и на Камчатке, часто проявляют активность после землетрясений. В качестве иллюстрации он приводит пример реакции вулканов на Камчатке на землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля.

Манга отметил, что после данных подземных толчков возможность активизации «огненного кольца» увеличилась на 5-12%, опасность будет сохраняться пару месяцев.

Цунами после землетрясения у Камчатки дошло до острова Пасхи

Когда происходит смещение тектонических плит, это приводит к высвобождению колоссальной энергии, которая распространяется через земную кору в виде сейсмических волн, говорится в материале. Сообщается, что эти волны могут вызвать увеличение напряжения или давления в магматических камерах или вдоль существующих разломов в земной коре. В некоторых случаях это дополнительное напряжение может ослабить окружающие магматический очаг породы или создать новые пути для подъема магмы, подчеркивается в статье. Также отмечается, что протяженность «огненного кольца» составляет более 40 тыс. километров.

Напомним, в среду, 30 июля, на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений. Подземные толчки спровоцировали цунами в России, США и Японии.