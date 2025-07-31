Владельцы iPhone чаще сталкиваются с мошенниками, чем пользователи Android

Газета.Ru

Американский разработчик ПО для кибербезопасности Malwarebytes опубликовал исследование, посвященное цифровой грамотности пользователей смартфонов. Оказалось, что владельцы iPhone более беспечны, чем пользователи Android.

Пользователи iPhone чаще других становятся жертвами мошенников
© Global Look Press

Так, 53% пользователей iPhone становились жертвами мошенников, тогда как среди владельцев Android этот показатель составил 48%. Почти половина пользователей iPhone (47%) совершала покупки на неизвестных сайтах ради низкой цены (Android — 40%).

Кроме того, лишь 21% владельцев iPhone устанавливали на свои устройства сторонние антивирусные приложения, тогда как среди пользователей Android таких — 29%. Наконец, лишь 35% пользователей iPhone используют уникальные пароли для разных сервисов, тогда как среди Android-пользователей этот показатель составляет 41%.

Аналитики Malwarebytes связывают такие результаты не с техническими различиями между двумя операционными системами, а с психологическим восприятием безопасности. Более половины пользователей iPhone — 55% — уверены, что их устройства «по умолчанию» защищены от любых угроз. Эта ложная уверенность может вести к пренебрежению базовыми принципами цифровой гигиены.

Операционная система Apple действительно остается одной из самых закрытых и контролируемых платформ, что повышает ее уровень защищенности. Однако, как подчеркивают в Malwarebytes, ни одна платформа не является полностью непреступной.