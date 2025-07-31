Сейсмолог назвал регионы России, где возможны землетрясения

Курилы, Камчатка, Сахалин – самые опасные сейсмоактивные зоны России, где сходятся три тектонические плиты. Землетрясения могут быть катастрофическими. Зоны также есть в Якутии, Хабаровском крае, Прибайкалье, Саянах, Алтае, на Кавказе и в Крыму, заявил в беседе с kp.ru доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков.

Эксперт напомнил о том, что в Москве в 1977 году ощущались отголоски румынского землетрясения. Как отмечается, подземные толчки возможны даже в спокойных регионах из-за горных работ, строительства или тектонических разломов.

По словам Корженкова, наука не может точно предсказать землетрясения заранее, хотя существуют косвенные признаки, такие как аномальное содержание газа радона. Однако эти признаки ненадежны, отметил он.

Сообщается, что Институт физики Земли дает прогнозы для строителей, основываясь на геологических данных. Например, перед строительством Крымского моста оценили максимальную силу возможных землетрясений в 9,5 баллов. Такие оценки учитывают историю землетрясений за тысячи лет.

Накануне на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 — самое сильное с 1952 года. Его эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Камчатский филиал ЕГС РАН сообщил о 30 последующих толчках силой 2-5 баллов. В районе Елизово зафиксировали волну цунами высотой 4 метра. Угроза цунами была объявлена для всех островов Курильской гряды и Северо-Курильска. Из-за землетрясения на Камчатке и власти Аляски объявили о возможном цунами. Также об угрозе сообщили в восточных регионах Китая и на Тайване.