У берегов Антальи обнаружили артефакты с затонувшего древнего судна

У берегов Антальи при изучении морского дня были обнаружены древние артефакты. Это предметы, которые перевозились кораблем, затонувшим примерно в XVI веке до нашей эры.

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Части корабля бронзового века были обнаружены еще в 2018 году. На протяжении последних лет ученые изучают место крушения.

В результате недавно археологи наткнулись на десятки металлических артефактов, в том числе 52 крупных медных слитка, напоминающих подушки, 19 дискообразных заготовка, и фрагменты изделий, чье назначение пока уточняется.

Также здесь был найден бронзовый кинжал. Его изготовили из оловянистой бронзы. Кинжал имеет три характерные заклёпки для крепления к рукояти, две из которых покрыты настоящим серебром.

Эксперты считают, что артефакт может быть связан с Критом и датируется примерно XVII–XVI веками до н. э.