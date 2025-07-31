Запатентовано уникальное устройство для охлаждения коллайдера

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали и запатентовали уникальную конструкцию соленоида - важного устройства для системы охлаждения российского коллайдера NICA в Подмосковье, где будут изучать первые мгновения появления Вселенной. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Соленоид - это центральная и главная часть магнитной системы охлаждения. Оно значительно ускорит проведение экспериментов.

"Специалисты ИЯФ СО РАН разработали уникальный соленоид для системы электронного охлаждения (СЭО) коллайдера NICA. В этой установке будут сталкиваться друг с другом пучки ионов. Чем более сфокусированный и плотный пучок, тем эффективнее будут столкновения. Сжать пучок позволяет система электронного охлаждения", - сообщили в пресс-службе.

Разработанная учеными сложная конструкция состоит из более чем 40 тыс. деталей. Она позволит получить необходимые параметры пучков для проведения экспериментов.

"Эксперименты более эффективны, если используются охлажденные пучки, поскольку они сжатые и плотные, а не широкие и рыхлые. Время экспериментов уменьшается, и статистика интересных и важных для эксперимента событий набирается в несколько раз быстрее, чем без использования этой системы", - цитирует пресс-служба главного научного сотрудник института Василия Пархомчука.

NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) - ускоритель частиц, один из проектов класса "мегасайенс" в России, базируется в Объединенном институте ядерных исследований. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Первый сеанс экспериментов на ускорителе стартовал весной этого года.