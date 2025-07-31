Новая трикладушка Huawei будет дороже iPhone Fold

HUAWEI готовит к запуску свой самый дорогой смартфон — Mate XTs с тройным сгибом.

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По информации из Китая, новинку представят 12 сентября — буквально в те же дни, когда ожидается премьера линейки iPhone 17.

Согласно утечкам, Mate XTs может выйти по цене около 20 000 юаней (примерно $2780), что делает его заметно дороже первого складного iPhone — его аналитики оценили в $1999.

Это поднимает планку цен на ультрапремиальные складные устройства, ориентированные на фанатов технологий с большим бюджетом.

Mate XTs станет преемником Mate Xs, но предложит более сложную конструкцию. Устройство, по слухам, получит более прочное стекло UFG, поддержку спутниковой связи и выйдет в цветах Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple и Bright White.

На фоне слухов о том, что Samsung также работает над аналогичной раскладушкой, гонка за рынок флагманских складных смартфонов явно обостряется.