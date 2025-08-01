Пользователи Xiaomi 15 и 15 Pro жалуются на массовое вздутие батареи

В китайской соцсети Weibo зафиксировали рост числа жалоб на дефекты аккумуляторов в актуальных флагманских смартфонах Xiaomi 15 и 15 Pro. Пользователи жалуются на вздутие батарей, из-за чего между рамкой и задней панелью устройств образуется щель, сообщает Mobiltelefon.

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По словам пользователей, проблема носит массовый характер, а при обращении в официальные сервисные центры возникают проблемы. Так, несмотря на наличие гарантии, представители Xiaomi в ряде случаев отказывают в бесплатной замене аккумуляторов, ссылаясь на внутренние регламенты.

Такая позиция вызывает недовольство со стороны пользователей, которые выражают обеспокоенность безопасностью гаджетов и критикуют компанию за недостаточную прозрачность в коммуникациях.

На фоне нарастающего числа обращений и публикаций в соцсетях некоторые пользователи уже обратились в регулирующие органы. Пока компания публично не прокомментировала ситуацию.

В России Xiaomi 15 Pro официально не представлен, однако от пользователей продающегося в РФ Xiaomi 15 подобных жалоб не поступало.