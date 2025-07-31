Nothing начала тестирование Android 16 на Phone (3)

Компания Nothing запустила закрытое бета-тестирование Android 16 для своего нового флагмана Phone (3).

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Обновление входит в состав прошивки Nothing OS 4.0, официальный релиз которой ожидается до конца сентября. Однако для самых нетерпеливых уже открыт набор в ограниченную тестовую программу.

В официальном сообществе бренда сообщается, что прошивка принесёт «нативные возможности Android 16» и переработанную систему дизайна, которая станет базой для более цельного интерфейса в будущем.

При этом Nothing честно предупреждает: система находится на ранней стадии разработки, возможны ошибки и недоработки. Участникам советуют регулярно делать бэкапы и быть готовыми к нестабильной работе устройства.

Заполнить анкету на участие можно до 3 августа, 19:00 по Москве. Среди требований — ежедневное использование Phone (3), готовность давать обратную связь и понимание рисков нестабильного ПО.

Для тех, кто не попадёт в закрытую бету, в сентябре будет открыт публичный доступ.