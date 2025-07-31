Google выпустит первый в мире складной смартфон с защитой IP68

Уже скоро, в конце августа, Google представит линейку Pixel 10. И главной звездой станет Pixel 10 Pro Fold — обновлённый складной смартфон с рядом значительных улучшений.

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Согласно утечке от надёжного источника Эвана Бласса, устройство получит увеличенный внешний экран на 6,4 дюйма и основной 8-дюймовый дисплей внутри.

Особое внимание Google уделила прочности конструкции: корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, а петля — из многосплавной стали. Самое примечательное — ожидаемая защита от воды и пыли по стандарту IP68, чего ранее не было в складных смартфонах.

Новинка будет оснащена тройной основной камерой, а автономность достигнет до 72 часов в режиме Extreme Battery Saver.

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Обычные Pixel 10 Pro и Pro XL сохранят прежние размеры дисплеев — 6,3 и 6,8 дюйма — и получат мощную камеру с 50 Мп и 48 Мп ультрашириком.

Телефото-объектив обеспечит до 100-кратного цифрового зума и съёмку 8K-видео. Базовая модель Pixel 10 получит новый телеобъектив с 20-кратным цифровым зумом и аккумулятор с повышенной энергоэффективностью.