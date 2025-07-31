В российском заповеднике найдено древнее ритуальное украшение

Археологи нашли древнее ритуальное украшение на территории "Томской Писаницы"
На территории кузбасского заповедника "Томская Писаница" было найдено древнее бронзовое украшение, на котором изображен хищник, терзающий свою жертву. Бляшка лежала в ямке, обложенной скальной плиткой, рядом с двумя другими бронзовыми предметами.
Возраст находки составляет порядка 2,3–2,5 тысячи лет. Она выполнена в скифо-сибирском зверином стиле, который был популярен в искусстве кочевых племен раннего железного века.
Археологи предполагают, что бляшки использовались предками в качестве подношения богам.