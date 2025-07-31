В российском заповеднике найдено древнее ритуальное украшение

На территории кузбасского заповедника "Томская Писаница" было найдено древнее бронзовое украшение, на котором изображен хищник, терзающий свою жертву. Бляшка лежала в ямке, обложенной скальной плиткой, рядом с двумя другими бронзовыми предметами.

© Музей-заповедник «Томская Писаница»

Возраст находки составляет порядка 2,3–2,5 тысячи лет. Она выполнена в скифо-сибирском зверином стиле, который был популярен в искусстве кочевых племен раннего железного века.

Археологи предполагают, что бляшки использовались предками в качестве подношения богам.