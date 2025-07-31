Apple начала терять лидерство на рынке смартфонов в США

Корпорация Apple осталась лидером на рынке смартфонов в США, но ее продажи упали. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

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По итогам второго квартала Apple получила долю 49 процентов, отгрузив 13,3 миллиона устройства. По данным Canalys, за год поставки iPhone сократились на 11 процентов. Также год назад IT-гигант имел долю рынка 56 процентов.

Специалисты обратили внимание, что южнокорейская Samsung за тот же период нарастила поставки на 38 процентов. Во втором квартале 2025 года она получила 31 процент американского рынка — это исторический рекорд для Samsung. При этом год назад доля компании на рынке США составляла 23 процента.

Apple и Samsung остались лидерами рынка в Соединенных штатах. На третьем месте расположилась Motorola, которая получила долю 12 процентов.

Успех Samsung связали с выходом популярной серии смартфонов Galaxy S25 в начале года, а также хорошими продажами недорогих аппаратов Galaxy A. При этом в Canalys считают, что Apple поправит свое положение в третьем и четвертом квартале года, когда на рынок выйдут смартфоны линейки iPhone 17.

Ранее в Canalys рассказали, что корпорация Huawei оказалась лидером китайского рынка смартфонов во втором квартале 2025 года. Американская Apple заняла лишь пятое место.