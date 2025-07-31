Представитель NASA Сиселоф: опыт МКС может лечь в основу новых проектов

Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов.

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С таким заявлением выступил представитель NASA по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф, передаёт РИА Новости.

«МКС является примером международного сотрудничества. Он может быть использован для новых проектов», — сказал он.

Замглавы «Роскосмоса», спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалёв ранее выразил мнение, что Россия и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации.

Также, по его мнению, важно продолжать перекрёстные полёты по программе МКС.