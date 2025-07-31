В США родился «самый старый» ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона

В США родился мальчик из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает MIT Technology Review.

В материале его называют «самый старым ребенком». Родители «усыновили» эмбрион у Линды, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году. Тогда было создано четыре эмбриона, один из них перенесли в матку самой женщины, в результате чего у нее родилась девочка. Остальные три эмбриона были криоконсервированы в надежде на еще одного ребенка. В материале говорится, что хранение обошлось Линде в тысячу долларов в год. В итоге спустя несколько десятилетий она решила отдать эмбрионы другой семье.

До этого Daily Mirror рассказывала, что в Великобритании женщина согласилась выносить ребенка для лучшей подруги, родившейся без матки..