Китай заподозрили в использовании инопланетных технологий

Американский аэрокосмический инженер Сальваторе Паис заподозрил Китай в разработке «инопланетных технологий» Об этом сообщает издание The Times.

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Десять лет назад ВМС США запатентовали летательный аппарат, якобы способный разгоняться до сверхсветовой скорости. Конспирологи считали этот патент доказательством того, что американские военные нашли НЛО и сумели воссоздать технологии пришельцев.

Паис, который был автором патента, утверждал, что его изобретение использует предложенный им физический эффект. При этом он признавал, что верит в существование инопланетного сверхразума и предполагает, что аппараты пришельцев устроены сходным образом.

Теперь инженер опасается, что скоро такая технология появится и у Китая. Об этом, по его мнению, свидетельствует статью под названием «Устройство плазменного сжатия для термоядерного синтеза», опубликованная китайскими исследователями в журнале IEEE Transactions on Plasma Science. По мнению Паиса, она перекликается с его теориями.

В научном сообществе Паис пользуется репутацией лжеученого, а существование эффекта, о котором он пишет, не доказано до сих пор. Опубликовать свои работы в признанных научных журналах ему не удалось. Несмотря на это, в 2019 году ВМС США выделили Паису 508 тысяч долларов на разработку генератора высокоэнергетического электромагнитного поля.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиски волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.