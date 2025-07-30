Стало известно, какой советский фильм смотрят перед полетом экипажи Crew Dragon

Экипажи американских космических кораблей Crew Dragon, также, как их российские коллеги, смотрят перед полетом легендарный фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

© Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

В ЦПК заметили, что традицию смотреть перед стартом эту ленту привнесли в США космонавты госкорпорации «Роскосмос».

«Многие знают о том, что перед стартом с Байконура экипажи смотрят фильм «Белое солнце пустыни». Теперь такой кинопросмотр практикуют и в США», — пояснили в пресс-службе.

Публикация сопровождается фотографией экипажа миссии Crew-11, старт которой намечен на 31 июля.

На снимке российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи сидят перед экраном во время просмотра знаменитой ленты.

Журналисты напомнили, что во времена СССР фильм был для советских космонавтов пособием по операторской работе — по нему они учились, как строить план, работать с камерой и выставлять сцены. Впоследствии просмотр знаменитой картины стал нерушимой традицией.

Ранее сообщалось, что гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в Хьюстоне посетил космический центр им. Кеннеди, где пообщался с экипажем корабля Crew Dragon.