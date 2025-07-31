Глава «Роскосмоса» пожелал экипажу Crew Dragon удачи

С космодрома на мысе Канаверал в США на орбиту отправится пилотируемый корабль Crew Dragon. Перед стартом глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообщался с международным экипажем миссии «Crew-11», в составе которого россиянин Олег Платонов. Глава «Роскосмоса» посетил Космический центр имени Джона Кеннеди.

Платонов отправится в свой первый полет на Международную космическую станцию. Он представил Дмитрию Баканову экипаж. Это командир корабля, американка Зина Кардман. У нее эта экспедиция на МКС также станет первой. Самый опытный член экипажа – пилот Майкл Финк. Он уже четырежды побывал на орбите. Для специалиста миссии, японского астронавта Кимии Юи это второй полет.

Кардман рассказала Баканову о значении эмблемы миссии. Три больших звезды символизируют представителей России, Японии и США, а маленькие звездочки посвятили детям участников полета. Как рассказал Платонов, у экипажа сложились хорошие отношения во время подготовки к полету. Он отметил, что весь экипаж готов к старту к МКС.

«Желаем удачи и хорошей работы, ждем вас обратно. Спасибо вам, пусть все сложится», – приводит пресс-служба «Роскосмоса» слова Баканова.

Старт новой космической миссии к МКС намечен на 19:09 по московскому времени. Стыковка корабля с МКС запланирована на 2 августа. Миссия Crew-11 проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA.

В четверг Дмитрий Баканов в США встретится с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Это будут первые с 2018 года переговоры руководителей «Роскосмоса» и NASA.

Планируется обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации МКС, деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана.

Ранее сообщалось, что экипажи Crew Dragon, готовясь отправиться к МКС, начали смотреть фильм «Белое солнце пустыни. Такая традиция много лет существует у российских космонавтов.