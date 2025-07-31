Обнаружены три «дома ведьм» возрастом 5000 лет

Скрытые среди суровых пейзажей Сардинии «дома фей» — загадочные гробницы, вырезанные в скалах более пяти тысяч лет назад. Недавнее открытие трех новых таких объектов в археологическом комплексе Сант-Андреа Приу добавляет новую главу в историю доисторического прошлого Сардинии. Об открытии сообщает Аrkeonews со ссылкой на Управление археологии, изящных искусств и ландшафта провинций Сассари и Нуоро.

© Naukatv.ru

Теперь на археологическом объекте 20 подземных сооружений. Найденные гробницы, обозначенные как XVIII, XIX и XX, расположены недалеко от так называемой «гробницы Очага».

© Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

Гробница XVIII включает в себя дромос (коридор) и центральную четырехугольную камеру с вырезанным очагом. Среди артефактов фрагменты обсидиана, веретено, топор из зеленого камня и кирочки. Гробница XIX, меньшая по размеру, имеет павильонный вход, ведущий в две внутренние камеры. Здесь найдены керамические фрагменты и миниатюрный сосуд. Гробница XX, самая сложная, содержит семь комнат, к которым от входа ведут боковые коридоры. В одной из камер сохранилась декоративная полоса, нанесенная краской. Здесь были обнаружены более 30 римских керамических сосудов, из-за чего гробница получила прозвище «Гробница Римских Ваз».

Самый старый жилой дом в России находится в Выборге

Домус де Янас, что по-сардински означает «Дома фей» или «Дома ведьм», представляют собой доисторические камерные гробницы, вырезанные в скалах между 3400 и 2700 годами до нашей эры. Эти гробницы отражают религиозные и ритуальные верования неолитических обществ Сардинии и часто имитируют планировку домов, подразумевая веру в загробную жизнь, сходную с земной. Они часто украшены символическими рисунками, такими как спирали, рога быков и ложные двери.

Комплекс Сант-Андреа Приу на склонах плато Мейлогу — один из важнейших доисторических некрополей Сардинии. Гробницы использовались также в римский и раннесредневековый периоды.

Открытие не только обогащает историческую палитру Сардинии, но и открывает новые возможности для понимания древних погребальных традиций острова и культурной эволюции.