Дуров: владельцу юзернейма «crypto» предложили 25 миллионов долларов за ник

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что владельцу юзернейма «crypto» предложили 25 миллионов долларов за ник.

© Павел Дуров/ВКонтакте

При этом, изначально за «crypto» предложили 350 тысяч долларов — таким образом, цена ника выросла в 70 раз. Как заявил Дуров, пользователи Telegram являются полноценными владельцами своих цифровых активов, поэтому в подобных сделках не участвуют посредники.

Помимо этого, Дуров также заявил, что Telegram это «единственная в мире» социальная платформа, которая «относится к пользователям как к свободным людям».

«Когда люди имеют прямое владение своими цифровыми активами, происходит магия — например, этот токенизированный идентификатор Telegram резко вырос в цене в 70 раз. Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON. Telegram — единственная крупная социальная платформа, которая относится к пользователям как к свободным людям с неотъемлемыми правами — включая нерушимое право владеть своими цифровыми идентификаторами и активами», — написал он.

Ранее в Telegram начался тест платного глобального поиска.