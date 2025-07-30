Дуров: владельцу юзернейма «crypto» предложили 25 миллионов долларов за ник
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что владельцу юзернейма «crypto» предложили 25 миллионов долларов за ник.
При этом, изначально за «crypto» предложили 350 тысяч долларов — таким образом, цена ника выросла в 70 раз. Как заявил Дуров, пользователи Telegram являются полноценными владельцами своих цифровых активов, поэтому в подобных сделках не участвуют посредники.
Помимо этого, Дуров также заявил, что Telegram это «единственная в мире» социальная платформа, которая «относится к пользователям как к свободным людям».
«Когда люди имеют прямое владение своими цифровыми активами, происходит магия — например, этот токенизированный идентификатор Telegram резко вырос в цене в 70 раз. Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON. Telegram — единственная крупная социальная платформа, которая относится к пользователям как к свободным людям с неотъемлемыми правами — включая нерушимое право владеть своими цифровыми идентификаторами и активами», — написал он.
Ранее в Telegram начался тест платного глобального поиска.