Астроном высказался об обнаруженном недавно инопланетном объекте

Новый межзвездный объект 3I/ATLAS ведет себя слишком странно для корабля инопланетян — он двигается слишком быстро. Об этом РИА Новости заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Ранее американские СМИ сообщили, что телескоп системы ATLAS зафиксировал третий в истории наблюдений межзвездный объект в пределах Солнечной системы. Он получил название 3I/ATLAS. Израильско-американский астроном Ави Леб считает, что «пришелец» может быть искусственного происхождения.

«Что касается идей о том, что его траектория выдает попытку скрыться от наблюдения, то ее можно опровергнуть простым аргументом. Инопланетному объекту достаточно было бы лишь незначительно погасить скорость, чтобы она сравнялась со скоростями долгопериодических комет», — прокомментировал эти сообщения Богачев.

По его мнению, при таком сценарии объект не привлек бы к себе никакого внимания и не попал в каталоги.

Также Богачев обратил внимание на то, что и в случае межзвездного астероида 1I/Oumuamua Леб говорил об искусственном происхождении. С 3I/ATLAS он сделал то же самое, но привел еще несколько новых аргументов, в том числе результаты спектроскопии, на которых отсутствуют газы вокруг объекта. Таким образом он не может считаться кометой. Однако позиция Леба встретила критику среди мирового научного сообщества и он стал утверждать, что видимый на снимках хвост 3I/ATLAS является лишь визуальным эффектом и кометную природу объекта не доказывает.