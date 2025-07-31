У морских червей нашли уникальный механизм

Российские и американские биологи изучили механизм иммунной защиты у морских червей Phoronis embryolabi от микроспоридий Microsporidium phoronidi. Они описали уникальный, неизвестный ранее способ предотвращения распространения инфекции у этих морских червей. Работа расширяет понимание иммунных механизмов у беспозвоночных и демонстрирует сложность взаимодействий «паразит — хозяин» в группе Lophophorata, к которой относится P. embryolabi. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, опубликованы в журнале Journal of Invertebrate Pathology, сообщила пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова.

Микроспоридии — внутриклеточные паразиты, поражающие широкий спектр животных, от простейших до млекопитающих. Эти одноклеточные организмы могут заражать в том числе и людей с ослабленной иммунной системой. Микроспоридии наносят вред промышленности, так как паразитируют на многих экономически значимых видах, таких как промысловые рыбы, некоторые мидии, медоносные пчелы и тутовый шелкопряд. Заражение организма-хозяина происходит за счет аппарата экструзии, который прокалывает клетку будущего хозяина и формирует «мостик», по которому переносится ядро микроспоридия. Затем клетки начинают быстро делиться и размножаться, заражая все больше здоровых клеток.

Phoronis embryolabi — морской червь небольших размеров, размножающийся необычным для животных данного типа способом — живорождением. При этой стратегии личинки развиваются внутри тела родителя. Только в 2018 году биологи выяснили, что Microsporidium phoronidi является паразитом и для P. embryolabi. M. phoronidi заражают ткань червей, которая играет ключевую роль в питании эмбрионов и личинок, ставя под угрозу репродуктивный успех хозяев. До сих пор оставалось неясным, как P. embryolabi справляются с инфекцией, учитывая отсутствие у них адаптивного иммунитета, характерного для позвоночных.

Чтобы раскрыть механизм защиты P. embryolabi от микроспоридий, биологи использовали комплексный подход, сочетающий полевые наблюдения, современную микроскопию и цитохимические методы.

Результаты экспериментов показали, что защита морского червя состоит из нескольких этапов. Сначала происходит инкапсуляция зараженных клеток, после чего они удаляются из организма. В этом процессе участвуют специализированные клетки — целомициты. Они формируют многослойные капсулы вокруг инфицированных участков, изолируя паразитов от здоровых клеток. Затем такие капсулы объединяются в крупные структуры, содержащие зараженные клетки. После этого капсулы удаляются из организма через метанефридии — органы выделения, которые также используются для вывода личинок червя. Такой механизм не только предотвращает распространение инфекции, но и, вероятно, снижает риск горизонтальной передачи паразитов. Ученые также предполагают, что описанный механизм общий для фороноид — типа морских беспозвоночных, к которым относится морской червь P. embryolabi.

Несмотря на развитую стратегию защиты, микроспоридии нашли способ ее обходить. Особи, которые развиваются в вазоперитонеальной ткани, питающей развивающихся личинок червя, заражают эмбрионы. В результате происходит вертикальное распространение инфекции, от материнской особи к дочерней. Такой способ размножения приводит к большему распространению в популяции менее патогенных форм микроспоридий. Результаты исследования предполагают, что сложившиеся взаимодействия между морским червем и микроспоридиями являются результатом долгой истории сосуществования этих двух организмов и нуждаются в дальнейшем изучении.