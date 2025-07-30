Ученые озвучили неожиданную версию о причинах землетрясения на Камчатке

Некоторые исследователи считают, что землетрясение, произошедшее на Камчатке, могло быть связано с солнечной активностью. Об этом сообщает kp.ru.

Хотя статистическая связь и физический механизм такого воздействия не доказаны, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева предположила, что усиление солнечной активности могло спровоцировать это событие. Однако ведущий научный сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина отметила, что в последние недели не наблюдалось экстремальных изменений космической погоды, и связывать напрямую землетрясения с солнечной активностью нужно осторожно.

Кандидат физико-математических наук Леонид Леденцов подтвердил, что исследования связи солнечной активности и землетрясений продолжаются, но пока не дают однозначных результатов. Ученые из Института нефтегазовой геологии им. Трофимука выявили обратную статистическую связь: сильные землетрясения чаще происходят на минимуме солнечной активности из-за активизации полярных корональных дыр и усиления потока галактических космических лучей. Однако Абунина указала, что в потоках космических лучей за последнее время не было аномалий.

Кандидат наук Валерий Петров отметил, что попытки связать землетрясения с потоками космических лучей безуспешны, так как в статистических данных эффект на уровне шума. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев согласился, что в масштабах миллионов лет связь возможна, но конкретное землетрясение вряд ли вызвано солнечной вспышкой. По его мнению, энергия, поглощаемая от вспышки, значительно меньше энергии, высвобождаемой при землетрясении, и любое слабое возмущение могло бы вызвать его.

«У многих паника»: жительница Камчатки рассказала о землетрясении

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 — самое сильное с 1952 года. Его эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Камчатский филиал ЕГС РАН сообщил о 30 последующих толчках силой 2-5 баллов. В районе Елизово зафиксировали волну цунами высотой 4 метра. Угроза цунами была объявлена для всех островов Курильской гряды и Северо-Курильска. Из-за землетрясения на Камчатке и власти Аляски объявили о возможном цунами. Также угрозу объявили в восточных регионах Китая и на Тайване.