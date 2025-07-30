Минцифры разъяснило использование Max для электронной подписи

Использовать мессенджер Max для обязательной электронной подписи документов не планируется.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер MAX будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В законе идет речь только про подпись документов в «Госключе». Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью, подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что в России документы на электронную подпись будут в обязательном порядке приходить через мессенджер Max. В указе, который подписал президент РФ Владимир Путин, говорится, что юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели смогут подписывать документы с помощью электронной подписи в приложении «Госключ» только через Max.

При этом, согласно документу, требование об обязательном подписании документов через Max не может быть использовано «для реализации полномочий госорганов».