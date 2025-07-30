Космонавт Зубрицкий заснял с борта МКС побережье Японии после цунами

Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий сфотографировал с борта орбитальной лаборатории побережье Японии после цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Камчатки.

© Алексей Зубрицкий/ Роскосмос/ ТАСС

На снимках несколько городов на восточном берегу острова Хоккайдо, а также близлежащие острова Рисири и Ребун.

Ранее японские сейсмологи объявили угрозу цунами до трех метров в восточных, северо-восточных и северных регионах страны, расположенных на побережье Тихого океана. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться из прибрежной зоны. Приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" в центральной части и на северо-востоке Японии.

Утром в среду у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, достигла 8,8. Оно стало сильнейшим землетрясением с 1952 года. Затем произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Обрушилась часть фасада детского сада в Петропавловске-Камчатском. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств.