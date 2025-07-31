Крикалёв: Россия и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации

Россия и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы «Роскосмоса», спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалёв.

«Мы должны работать сообща, чтобы вернуть станцию обратно безопасным способом», — цитирует его РИА Новости.

Также Крикалёв заявил о важности продолжения программы перекрёстных полётов на Международную космическую станцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что космическое сотрудничество России и США «стоит особняком».