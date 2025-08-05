Почему люди так устают от отдыха на пляже?

Летом нет ничего лучше, чем провести день на пляже, у воды. Но почему всегда получается так, что после целого дня на пляже всегда накатывает волна усталости? Разве пляжный отдых не должен восстанавливать организм? Портал popsci.com рассказал, в чем причина утомления.

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Обычно с наступлением лета люди стараются проводить больше времени на улице — а значит, больше времени на жаре. Но людям, в отличие от тех же рептилий, нужно регулировать температуру своего тела. Фундаментальные механизмы нашей физиологии требуют поддержания определенной температуры. Если она станет слишком высокой, то системы, поддерживающие работу организма, начнут выходить из строя.

Нюанс в том, что поддержание постоянной температуры требует усилий. Мы знаем, что охлаждение в горячем окружении тратит больше энергии, поскольку люди, подверженные влиянию жары, расходуют чуть больше кислорода. Повышенное потребление кислорода, в свою очередь, означает более активную работу на клеточном уровне. И если эта работа длится часами, то она вполне может привести к значительному утомлению.

Жара также влияет на сердце. Один из главных способов охлаждения — это повышение кровообращения рядом с кожей. Если температура окружающего воздуха ниже, чем температура организма, то кровь, притекающая к коже, будет отдавать тепло воздуху. Но это также значит, что сердцу нужно работать активнее, чтобы перемещать больше крови на периферию кровеносной системы. Именно из-за этого сильная жара опасна для людей, страдающих заболеваниями сердца. Утомление от пляжа также является одним из побочных эффектов этого феномена.

Другой важный механизм охлаждения тела — пот. Любой, кто будет долго загорать или играть под солнцем, почти гарантированно потеряет много воды из-за потения. И почти наверняка не восполнит потерянную жидкость, хотя потребление воды — важнейший аспект здорового досуга на жаре. Даже слабое обезвоживание способно вызвать перемены в настроении, внимательности и когнитивных способностях у здоровых людей. Также стоит помнить, что на пляже люди зачастую пьют алкоголь вместо воды, а это дополнительно усугубляет эффект обезвоживания. Алкоголь — мочегонная субстанция, и, в зависимости от крепости напитка, он может заставить человека потерять еще больше жидкости. Не говоря уже о том, что в состоянии опьянения сложнее заметить первые симптомы обезвоживания и теплового удара.

Поездка на пляж также, скорее всего, означает, что вам придется двигаться гораздо больше, чем вы думали. Нужно найти место, где можно разложиться, притащить туда зонтик, кулер для напитков. Если пляж песочный, то ходить будет еще тяжелее. Может, кто-то взял с собой фрисби, футбольный мяч или сетку для волейбола. Еще и за детьми, вероятно, нужно присматривать. Другими словами, для многих людей пляж означает куда больше физической активности, чем обычно, и в этом контексте в утомлении нет ничего удивительного.

Последний фактор, о котором стоит помнить — эволюционный. Даже если вы пьете много воды и отдыхаете в тени, ощущение сонливости после обеда может быть древним рефлексом человека. Хотя люди лучше спят в прохладе, жара тоже способна вызвать сонливость. Например, у мушек-дрозофил жара активирует цепочку мозговых сигналов, прямо связанных с системой циркадного ритма. Им хочется спать на жаре — авторы научной работы сравнили это с испанской сиестой.

Солнечные ожоги тоже могут вызывать утомление — это известно уже давно. Повреждение кожи приводит к воспалительной реакции, которая, в особо запущенном случае, может привести к сильному утомлению, головной боли, тошноте и даже жару.

Как можно бороться с утомлением? Пить много воды, избегать излишнего солнца, отдыхать в тени. Но если вы четко выполнили эти рекомендации, то, возможно, с усталостью не стоит бороться вовсе. Иногда лучше просто немного подремать под зонтом.