SpaceX вывела на орбиту еще 28 спутников Starlink

В ночь на 30 июля SpaceX запустила ещё 28 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9. Старт состоялся в 23:37 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

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Через девять минут после старта спутники вышли на нужную орбиту. Они пополнят глобальную сеть Starlink, обеспечивающую спутниковый интернет. Первая ступень ракеты Falcon 9 (номер B1069) успешно вернулась на Землю и села на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Это был уже 26-й запуск для этой ступени.

Этот запуск стал 96-м для SpaceX в 2025 году. Почти все миссии прошли с использованием ракеты Falcon 9. На этой неделе у компании ещё два запуска: ещё один запуск Starlink из Калифорнии и миссия Crew-11 с астронавтами для МКС.