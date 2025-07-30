В работе сервиса умных онлайн-касс произошел сбой

В работе сервиса умных онлайн-касс «Эвотор» произошел сбой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные сайта Downdetector.

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Большинство обращений связаны с техническими неполадками на сайте, в приложении и личном кабинете. Проблемы наблюдаются в Москве и области, Башкирии, Санкт-Петербурге и Владимирской области.

Пользователи также сообщают о сбоях в работе «умных» касс, что мешает им оплачивать товары.

29 июля в работе официального сайта и мобильного приложения «Почты России» произошел масштабный сбой. Наибольшее число жалоб было зафиксировано в Москве, а также в Московской, Тверской и Самарской областях.

До этого в сети клиник «Семейный доктор» сообщили о хакерской атаке. Кроме того, сообщения появлялись о кибератаке и на сеть аптек «Столичка».