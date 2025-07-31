Vivo уместила в бюджетный смартфон аккумулятор на 6 000 мАч

Vivo создала смартфон Y400. Устройство поддерживает только 4G и работает на процессоре Snapdragon 685. Главные плюсы новинки — аккумулятор на 6 000 мАч и защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

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Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с высоким разрешением (FHD+) и частотой обновления 120 Гц. Яркость дисплея достигает 1 800 нит, а цветопередача охватывает весь спектр DCI-P3.

На задней панели расположены две камеры: основная на 50 МП (сенсор Sony IMX852) и дополнительный сенсор глубины на 2 МП.

Смартфон работает на Funtouch OS 15 — это фирменная оболочка vivo на базе Android 15. Есть быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

Vivo Y400 доступен в двух цветах — фиолетовом (Purple Twilight) и зелёном (Tropical Green). Пока смартфон появился только на официальном сайте Vivo в Индонезии, и цена ещё не объявлена. Ожидается, что модель скоро поступит в продажу и на других рынках.