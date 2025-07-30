Мессенджер Max стал обязательным для получения документов в «Госключе»

В скором времени в России произойдут изменения в формате работы с электронной подписью. Соответствующая информация следует из закона о национальном мессенджере, который подписал глава государства Владимир Путин.

Так, у индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц больше не будет возможности подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ».

Теперь сделать это можно будет только через приложение Max.

Многие положения закона о национальном мессенджере вступили в силу с момента его подписания Путиным. При этом по закону требование об обязательном подписании документов с помощью УКЭП и УНЭП через Max не применимо «для реализации полномочий госорганов», уточнили в РБК.

Платформу интегрируют с «Госуслугами» и Единой системой идентификации и аутентификации, что даст пользователям возможность получать сведения из документов, таких как паспорт и студенческий билет, для подтверждения возраста, льгот и регистрации.