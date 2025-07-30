Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Speedtest
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Speedtest из-за угроз безопасности.
«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ №127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности... Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в РКН выявили проблемы с доступностью ряда сервисов, вызванные использованием иностранной серверной инфраструктуры.