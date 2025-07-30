Пользователей iPhone призвали срочно обновить iOS

Вечером 30 июля Apple выпустила обновление операционной системы iOS 18.6, которое уже доступно для загрузки на всех совместимых устройствах iPhone и iPad. Об этом сообщает iGuides.

Ключевым изменением в iOS 18.6 стало устранение более 30 уязвимостей безопасности, обнаруженных как внутренними инженерами компании, так и сторонними исследователями. В знак признательности Apple опубликовала список специалистов, внесших вклад в повышение защищённости системы.

Среди исправленных ошибок — сбой при отправке видео из раздела «Воспоминания» в приложении «Фото», а также баг, из-за которого данные приложения «Здоровье» становились недоступны при переходе на экран выключения устройства без ввода пароля.

Кроме того, улучшена работа технологии Multicast, что позволило снизить нагрузку на сеть за счет оптимизации многоадресной передачи данных. В версиях для пользователей из Евросоюза обновлен интерфейс установки сторонних приложений — изменения направлены на соответствие требованиям европейского закона о цифровых рынках (DMA).

Обновление iOS 18.6 сфокусировано преимущественно на повышении стабильности, безопасности и соответствия нормативным стандартам, без внедрения новых пользовательских функций. Тем не менее, эксперты рекомендуют как можно скорее установить обновление для защиты устройства от потенциальных угроз.