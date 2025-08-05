Почему у PDF нет нормальной альтернативы?

Пожалуй, почти каждому человеку приходится время от времени работать с PDF-файлами. У этого формата документов есть ряд преимуществ, но на современных экранах он попросту отказывается работать нормально. При этом у PDF по-прежнему нет адекватной альтернативы. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

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Формат PDF был создан для того, чтобы придать документам абсолютный, неизменный дизайн, подходящий для печати. Он никогда не предназначался для просмотра на цифровых экранах. Именно поэтому открытие и просмотр PDF на смартфонах — всегда огромная боль. Тем не менее, если вам вдруг нужно получить те или иные бумаги в электронном виде, то они, скорее всего, придут именно в этом формате.

Хотя мир компьютерных технологий постоянно развивается, от некоторых вещей очень тяжело отказаться или заменить их. Некоторые компании и правительственные организации по всему миру до сих пор используют флоппи-диски. Иногда из-за того, что их системы имеют очень долгий срок службы, а иногда — из-за дороговизны перехода на нечто более современное.

Так же дела обстоят и с PDF. У формата есть ряд особенностей и преимуществ, из-за которого его достаточно сложно заменить чем-то еще. Например, стандартизированный дизайн обеспечивает самый надежный формат отображения документов. Он также полностью работает в оффлайне; его легко хранить и архивировать. Не говоря уже о том, что PDF-файлы поддерживает практически любое устройство.

Но у всего этого есть один большой недостаток: формат PDF создан для печати, не для просмотра на экране. А на сегодняшнем рынке электронных устройств существует почти бесконечное разнообразие экранов различных размеров, разрешений и соотношений сторон. Поскольку PDF-файлы, в отличие от веб-сайтов, не могут адаптироваться под эти параметры, пользователю придется постоянно пролистывать и менять размер документа, чтобы прочитать его.

Другая серьезная проблема — неудобство редактирования. PDF очень сложны в работе, если вам нужно что-то поправить или оставить аннотации, особенно когда над документом работают несколько человек. Если файл уже достиг финальной стадии правок, и в нем ничего не нужно изменять — не беда, но редактирование документа в промежуточном состоянии — сплошная боль.

Хуже всего то, что PDF-файлы не являются цифровыми текстовыми файлами. По сути, PDF — бумажный документ, который отсканировали и конвертировали в формат. Содержащийся в нем текст нельзя выделять удобными методами, а встроенный оптический распознаватель текста обычно допускает много ошибок. Наконец, PDF также потенциально могут содержать вредоносный софт, хоть такие случаи и редки.

Но при этом у PDF по-прежнему нет какой-то одной достойной альтернативы. Одно время решением считался формат EPUB, т.к. он как раз мог подстраиваться под разные разрешения экрана, но на практике такие файлы лучше подходят для хранения строго текстовых файлов, вроде книг. HTML и CSS могут сделать документы приятными на любом экране, но такой файл не будет 100% стабильным для печати, что очень важно для официального использования. А Markdown, при всех своих достоинствах, проигрывает PDF в плане дизайна и контроля над версткой.