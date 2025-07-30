Рассекречены характеристики Xiaomi 16 Pro Max

Компания Xiaomi готовит к выходу флагманский смартфон Xiaomi 16 Pro Max, который получит батарею внушительной емкости, улучшенную камеру и мощный чип от Qualcomm. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

© Газета.Ru

По слухам, Xiaomi 16 Pro Max получит тройную систему камер с разрешением 50 Мп, состоящую из основного сенсора SmartSens 590 с оптическим форматом 1/1,28 дюйма и технологией LOFIC 2.0, призванной расширить динамический диапазон изображения. Помимо сверхширокоугольной камеры, смартфон получит перископный модуль с сенсором формата 1/1,95 дюйма и 5-кратным оптическим приближением.

Одним из ключевых преимуществ устройства станет аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. За производительность смартфона будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2. Среди прочих особенностей отмечается наличие предустановленной версии Android 16 и фирменной прошивки HyperOS 3.0.

Xiaomi традиционно одними из первых выводит на рынок устройства на базе новейших чипов от Qualcomm. В 2025 году презентация Snapdragon Summit пройдет с 23 по 25 сентября. Это означает, что первые флагманы будут анонсированы в это же время.