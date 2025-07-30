Впервые обнаружен гигантский вирус с неожиданными особенностями

Ученые обнаружили гигантский вирус, поражающий морской планктон, с самым длинным из известных вирусных отростков — до 2,3 микрометра. Он не только уникален по форме, но и несет в себе гены, связанные с фотосинтезом, метаболизмом и переносом ионов. Исследование опубликовано на портале bioRxiv.

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Новый вирус, получивший название PelV-1, был изолирован в северной части субтропического круговорота Тихого океана. Он заражает динофлагеллята Pelagodinium sp. — одноклеточных водорослей, участвующих в симбиозе с кораллами и других морских организмах. Помимо гигантского размера капсида, вирус имеет две уникальные структуры: тонкий и гибкий «хвост», достигающий длины более 2 микрометров, и короткий толстый отросток, выходящий из противоположной стороны.

Геном вируса составляет 459 тысяч пар оснований и включает десятки генов, обычно нехарактерных для вирусов: ферменты цикла Кребса, светочувствительные белки, родопсин, аквапорины и даже гены, участвующие в фотосинтезе. Это говорит о возможности вируса вмешиваться в обмен веществ клетки-хозяина, включая процессы выработки энергии.

Также был обнаружен второй, менее распространенный вирус — co-PelV, с геномом в 504 тысячи пар оснований. Оба вируса относятся к семейству Mesomimiviridae и представляют собой редкие примеры вирусов, поражающих фитопланктон — основу морских пищевых цепей.

Сенсационное открытие ученых: обнаружены вирусы, вызывающие длинный ковид

По мнению авторов, такие находки помогают лучше понять влияние вирусов на продуктивность океана, глобальные биохимические циклы и климат. Учитывая, что ранее были охарактеризованы всего два вируса, заражающих динофлагеллят, исследование существенно расширяет знания о морском микромире.

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