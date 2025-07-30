В Сбере рассказали об изменениях в операционной системе SberOS

Сбер добавил поддержку архитектуры RISC-V в собственную операционную систему SberOS. Этот шаг расширит функциональные возможности системы и поддержит решение задач импортозамещения, отмечают в Сбере.

SberOS — настольная операционная система, которая изначально разрабатывается с акцентом на высокие стандарты безопасности, надежности и совместимости с современным оборудованием. ОС является основой пользовательской инфраструктуры в Сбере. Интеграция поддержки стандарта RISC-V расширяет ее возможности, позволяя запускать систему на процессорах, построенных на одной из самых передовых открытых архитектур.

«Запуск SberOS на RISC-V — это важный шаг на пути к технологическому суверенитету и развитию российского IT-ландшафта. Эта инициатива подчеркивает видение Сбера о будущем, где открытые стандарты, свобода выбора и инновации являются ключевыми драйверами прогресса в вычислительной технике», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

RISC-V — современная открытая архитектура, созданная для максимальной гибкости, эффективности и инноваций. В отличие от традиционных, закрытых архитектур, RISC-V доступна для всех — ее можно свободно использовать, модифицировать и внедрять без лицензионных отчислений.