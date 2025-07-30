Все расцветки iPhone 17 Pro показали на видео

В Сети появилось видео с демонстрацией предполагаемых цветов корпуса iPhone 17 Pro. Ролик был опубликован на странице авторитетного инсайдера Majin Bu в соцсети X (ранее Twitter).

В опубликованном видео демонстрируются макеты iPhone 17 Pro — это нерабочие образцы, предназначенные для визуального представления дизайна и производителей чехлов. Устройства продемонстрированы в пяти цветах, которые ранее уже фигурировали в утечках: белом, сером, черном, темно-синем и оранжевом.

Примечательно, что версия в оранжевом исполнении заметно отличается от того, что ранее демонстрировали инсайдеры на изображениях. Итоговый оттенок ближе к смеси золота и меди, что может понравиться аудитории, ищущей нестандартные и «теплые» расцветки.

Кроме того, в ролике не представлен вариант в цвете «жидкого стекла», о существовании которого ранее утверждал инсайдер Instant Digital. По его словам, это особый вариант белого цвета, который будет менять свой оттенок в зависимости от освещения и угла обзора. Такой цвет отсылает к интерфейсу iOS 26, который получил новый дизайн-код Liquid Glass («жидкое стекло»).

Презентация линейки iPhone 17 Pro ожидается в сентябре 2025 года.