Apple расширила функциональность AirPods

Компания Apple выпустила новую бета-версию прошивки для беспроводных наушников AirPods Pro 2 и AirPods 4. Обновление с номером сборки 8A5324b предназначено для разработчиков и участников программы публичного бета-тестирования и позволяет протестировать новые функции наушников, которые появятся в операционных системах iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Новая прошивка добавляет несколько ключевых возможностей. Владельцы AirPods Pro 2 и AirPods 4 получат улучшенное качество звука во время телефонных и видеозвонков, а также возможность записи звука «студийного качества» для подкастов, интервью и видео. Кроме того, появилась опция использования наушников в качестве пульта дистанционного управления для приложения «Камера», позволяя делать фотографии или начинать видеозапись.

Для установки прошивки необходимо, чтобы на подключенном iPhone, iPad или Mac была установлена бета-версия iOS 26, iPadOS 26 или macOS Tahoe соответственно.

Apple также упростила процесс обновления для бета-тестеров, добавив специальную опцию установки в интерфейс настроек AirPods, когда они подключены к устройству.