Китайская Tencent выпустила нейросеть, создающую 3D-миры

Китайская Tencent выпустила нейросеть, способную генерировать трёхмерные миры
Китайская компания Tencent представила ИИ-модель с открытым исходным кодом Hunyuan World Model 1.0, предназначенную для создания виртуальных трёхмерных (3D) миров. Эта модель позволяет генерировать трёхмерные сцены по текстовому или графическому запросу.
Hunyuan World Model 1.0 призвана решить проблему, с которой сталкиваются разработчики графики и видеоигр, — сложность и дороговизна создания 3D-контента и зависимость от проприетарного, платного ПО.
Модель совместима со стандартными графическими движками, VR-платформами и инструментами симуляции, что позволяет разработчикам быстро переходить от идеи к готовому 3D-контенту.
Нейросеть разделяет объекты внутри сцены. Пользователи могут редактировать или перемещать отдельные элементы, такие как деревья или автомобили. Небо в таких 3D-мирах может служить источником динамического освещения.
Уточняется, что нейросеть создаёт интерактивные 360-градусные панорамы. Пользователи могут осматриваться и перемещаться в ограниченном пространстве. Для более сложных движений камеры требуется дополнение Voyager. Несмотря на это, инструмент значительно ускоряет процесс визуализации и прототипирования.
Модель Hunyuan World Model 1.0 уже готова к работе и доступна для загрузки на GitHub и Hugging Face.