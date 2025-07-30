Китайская Tencent выпустила нейросеть, создающую 3D-миры

Китайская компания Tencent представила ИИ-модель с открытым исходным кодом Hunyuan World Model 1.0, предназначенную для создания виртуальных трёхмерных (3D) миров. Эта модель позволяет генерировать трёхмерные сцены по текстовому или графическому запросу.

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Hunyuan World Model 1.0 призвана решить проблему, с которой сталкиваются разработчики графики и видеоигр, — сложность и дороговизна создания 3D-контента и зависимость от проприетарного, платного ПО.

Модель совместима со стандартными графическими движками, VR-платформами и инструментами симуляции, что позволяет разработчикам быстро переходить от идеи к готовому 3D-контенту.

Нейросеть разделяет объекты внутри сцены. Пользователи могут редактировать или перемещать отдельные элементы, такие как деревья или автомобили. Небо в таких 3D-мирах может служить источником динамического освещения.

Уточняется, что нейросеть создаёт интерактивные 360-градусные панорамы. Пользователи могут осматриваться и перемещаться в ограниченном пространстве. Для более сложных движений камеры требуется дополнение Voyager. Несмотря на это, инструмент значительно ускоряет процесс визуализации и прототипирования.

Модель Hunyuan World Model 1.0 уже готова к работе и доступна для загрузки на GitHub и Hugging Face.