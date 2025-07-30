Под Южным Китаем нашли цепь потухших вулканов

Исследователи обнаружили цепь потухших вулканов под Южным Китаем. Их протяжность достигает 640 км. Предположительно, они образовались в результате столкновения двух тектонических плит во время распада Родинии приблизительно 800 миллионов лет назад.

Смещение тектонических плит раскололо регион на современную блоковую плиту Янцзы, прижав ее к Китайской океанической плите. Более плотная океаническая кора при этом погрузилась под более плавучую континентальную в земную кору.

По мере погружения океанической коры она нагревалась и приводила к образованию магмы, которая поднималась на поверхность, образуя длинную узкую цепь вулканов – вулканическую дугу.