Стала известна тема переговоров глав «Роскосмоса» и NASA

Переговоры между главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности руководителя НАСА Шоном Даффи запланированы на 31 июля. Они будут посвящены в основном вопросам вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом РИА Новости сообщил представитель космического агентства по связям с общественностью Стивен Сиселоф.

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По его словам, Россия и США тесно сотрудничали и ежедневно работают на МКС в течение многих лет. Сиселоф напомнил, что сейчас наступил важный момент в истории станции — 25-летний юбилей.

» <...> мы знаем, что в 2030 году она (МКС) выйдет из эксплуатации, поэтому нужно убедиться, что все готово. У нас есть еще пять лет на это. Так что на этом уровне всегда есть о чем поговорить», — сказал он.

29 июля Баканов прибыл в США, где 31 июля проведет переговоры с Даффи. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, отметили в «Роскосмосе».

В ходе поездки Баканов посетил Центр управления полетом (ЦУП) американского сегмента МКС в Соединенных Штатах. В ЦУПе глава «Роскосмоса» встретился с основной оперативной группой управления российским сегментом МКС. Эта группа, базирующаяся в Хьюстоне, готова принять управление в случае, если ЦУП в подмосковном Королеве не сможет выполнять свои функции. Помимо этого, Баканов поговорил с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, которые в настоящее время готовятся к будущим полетам в космос.