Археологи нашли городище и два клада III века в Тульской области

Новый археологический памятник середины III века обнаружили специалисты музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области, передает РИА «Новости».

Открытие связано с исследованиями двух кладов, найденных ранее неподалеку от города Одоев, в которых содержались бронзовые украшения и элементы костюма. Археологи установили, что оба клада были спрятаны на окраине древнего поселения – на ранее неизвестном городище.

Ученый секретарь музея Алексей Воронцов сообщил, что «все предметы требуют сложной и долгой реставрации», но удалось сохранить даже фрагменты кожаных ремней с бронзовой отделкой. По его словам, находки невозможно точно подсчитать, поскольку часть деталей была поднята уже в ходе раскопок. Археологические исследования показали, что обнаруженные артефакты относятся к переломному периоду, когда на территории Верхней Оки сарматское влияние сменилось раннеславянским.

Воронцов отметил: «В это время на Верхней Оке и Окско-Донском водоразделе сарматское влияние сменяется раннеславянским. Происходит смена населения, и этот процесс ярко характеризуют новые находки. Часть содержащихся в кладах предметов относятся к »прошлому«, уходящему миру, находящемуся под сильным сарматским влиянием, а другая – характерна для нового населения, носителей культуры раннеславянского круга».

Среди уникальных находок археологи выделяют восточноевропейские выемчатые эмали и тонкие ременные пластинки из бронзы, украшенные орнаментами и изображениями людей, животных и, возможно, сакральных символов. Эти предметы, по мнению специалистов, отражают локальную моду середины III – начала IV века и встречаются только на территории Верхней Оки.

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