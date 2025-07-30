Игровой планшет RedMagic Astra разорвал бенчмарки

RedMagic Astra — новое игровое устройство компании с 9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем 165 Гц и топовым чипом Snapdragon 8 Elite (версия AC, с разогнанными ядрами до 4,47 ГГц и GPU до 1,2 ГГц).

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Аппарат укомплектован 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянки, а также активным охлаждением с вентилятором и жидким металлом.

В AnTuTu 10 планшет набрал рекордные 2 603 900 баллов — это на 17% больше, чем у OnePlus Pad 3, и на 22% выше результата RedMagic Nova.

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В графических тестах 3DMark Wild Life Extreme Astra также вырвался в лидеры, набрав 6699 баллов и обогнав ближайших конкурентов с Snapdragon 8s Gen 3 почти в два раза.

В Geekbench 6 Astra немного уступает OnePlus Pad 3, но заметно превосходит RedMagic Nova. Несмотря на компактность, устройство показывает флагманскую производительность и при этом стартует по цене от $470. Полные стресс-тесты с участием системы охлаждения ещё впереди.