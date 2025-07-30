Текстовый редактор Word ускорили в Windows 11

Корпорация Microsoft выпустила функцию ускорения запуска программа ищ пакет Office. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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Новая функция Startup Boost начала работать на избранных компьютерах под управлением Windows 11. Она позволяет ускорить запуск приложений Microsoft, входящих в офисный пакет Office. В первое время Startup Boost будет работать только в текстовом редакторе Word.

Инженеры IT-гиганта объяснили, что новая функция оптимизирует производительность и сокращает время загрузки программ, используя ресурсы персонального компьютера (ПК). Она будет базироваться на «Планировщике задач Windows» — встроенной утилите, предназначенной для организации работы программ.

По умолчанию эта функция будет включена на компьютерах под управлением Windows 11. Для ее отключения нужно зайти в параметры ОС, затем перейти в «Общие» и выбрать «Параметры запуска». В нижней части окна можно будет настроить опцию Startup Boost.

В Microsoft заметили, что новая возможность будет работать только на компьютерах, имеющих не менее 8 гигабайт оперативной и 5 гигабайт встроенной памяти. Также она будет неактивна при включении режима энергосбережения. Startup Boost появится на всех ПК с Windows 11 до сентября.

В конце июля Microsoft впервые начала собирать данные о замедлении работы Windows 11 и бороться с его причинами. Инженеры компании пообещали пользователям реагировать на все жалобы.