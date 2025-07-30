Причиной мощного землетрясения на Камчатке может быть усиление солнечной активности, заявила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. Техногенные причины являются маловероятными, сообщает ТАСС.

Эксперт отметила, что в последние годы сила землетрясений растет. Подземные толчки большой магнитуды произошли в Турции, Мьянме, сейчас – на Камчатке. Не так давно пятибалльное землетрясение было зафиксировано в Казахстане, хотя подобные события там весьма редки.

Многие специалисты связывают это с ростом солнечной активности – Солнце влияет на движущиеся процессы внутри Земли. С техногенными причинами землетрясение не связано, так как поблизости нет ни мощных разработок, ни водохранилища.

На Камчатке возможны землетрясения сразу нескольких видов: коровые, океанические и вулканические. Последнее событие произошло в Авачинском заливе и является неглубоким – по оценкам, очаг находился в 17 км под поверхностью. Механизм очага исследуют.

Высота волн цунами на Курилах превысила три метра

Землетрясение на Камчатке признали самым мощным в истории инструментальных наблюдений. Волны цунами достигли Японии и Гавайских островов.