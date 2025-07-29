«Роскосмос» опубликовал снимки циклона, бушующего в Пекине

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры бушующего в Пекине циклона, который вызвал проливные дожди и наводнения. Снимки появились в Telegram-канале корпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что обрушившиеся на Пекин ливни парализовали город и унесли жизни десятков людей.

«Спутники корпорации следят за прохождением циклона», — говорится в тексте.

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Напомним, что ливни обрушились на Китай 29 июля. Они унесли жизни 30 человек, более 80 тысяч жителей Пекина были переселены. Самая опасная ситуация наблюдается в северных районах столицы Китая. В Пекине действует наивысший уровень экстренного реагирования. Ожидается, что ливни в Китае продолжатся еще трое суток.